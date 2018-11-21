الإتحاد يواجه المريخ السوداني بذكريات أم درمان

يحتضن ملعب المريخ بمدينة أم درمان السودانية مواجهة إتحاد العاصمة أمام المريخ السوداني في إطار الدور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب بداية من الساعة الـ18:30 بالتوقيت الجزائري.

ويدخل فريق إتحاد العاصمة المباراة المهمة على ملعب أم درمان ووسط جماهير الفريق الخصم، سعياً لتحقيق نتيجة مطمئنة قبل خوض مباراة الإياب، والتي تقام في العاصمة، الجزائر، يوم 10 ديسمبر المقبل.

ويأمل رفقاء الحارس محمد لمين زماموش في العودة بنتيجة جيدة من الخرطوم تسهل مواجهة الإياب وتضع قدم الفريق في ربع نهائي البطولة التي تعتبر ثاني أكبر بطولة للأندية على مستوى العالم من حيث الجوائز المالية التي يحصل عليها الفريق المتوج باللقب.

وسيكون فريق إتحاد العاصمة منقوصامن خدمات ثلاث لاعبين أساسيين خلال مواجهة اليوم على غرار كل من برينس إيبارا العائد من مواجهة دولية متعبة رفقة منتخب بلاده الكونغو.

بالإضافة إلى أسامة شيتة الذي خاض مباراة قوية مع المنتخب الوطني أمام نظيره الطوغولي، فيما ستعرف المباراة غياب اللاعب أمير سعيود بسبب الإصابة.