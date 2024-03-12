الإتحاد يواجه ريفرز يونايتد النيجيري في ربع نهائي الكاف

أسفرت قرعة الدور ربع نهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، اليوم الثلاثاء، التي جرت بمقر “الكاف” بالعاصمة المصرية القاهرة، عن وقوع ممثل الكرة الجزائرية الوحيد في هذه المنافسة، نادي إتحاد العاصمة في مواجهة منافسه نادي ريفرز يونايتد النيجيري.

وسيلعب لقاء ذهاب ربع النهائي بنيجيريا بتاريخ 31 مارس الجاري، فيما سيلعب لقاء العودة بملعب 5 جويلية الأولمبي يوم 7 أفريل المقبل.

وفي حال التأهل لنصف نهائي المنافسة، فسيواجه الإتحاد الفائز من مواجهة ربع النهائي بين نادي نهضة بركان المغربي وأبو سليم الليبي.

وستلعب مباراة ذهاب نصف نهائي الكاف بالجزائر، على أن تلعب مواجهة الإياب خارج الديار.