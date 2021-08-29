الإتفاق السعودي يتعاقد مع المدافع الجزائري عبد اللاوي

أعلن نادي الإتفاق السعودي اليوم الأحد عن تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري أيوب عبد اللاوي بعد نهاية عقده مع فريقه السابق أف سي سيون السويسري.

وسيكون المدافع الأيسر للمنتخب الوطني أيوب عبد اللاوي في نفس الفريق مع زميله في الخضر رايس وهاب مبولحي لينضم لقائمة طويلة التي تضم اللاعبين الجزائريين الذين فضلوا إختيار الدوري السعودي.

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