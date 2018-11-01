“الإتفاق” السعودي يكشف مُدة غياب “مبولحي”!

أعلن نادي “الإتفاق” وبصفة رسمية، غياب الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، عن المواجهة أمام الفيصلي، عصر اليوم الخميس، بسبب الإصابة.

وأشارت إدارة “الكوماندوز” بأن الرقم واحد في صفوف “الخضر”، يأمل أن يكون جاهزا لإستئناف المُنافسة الرسمية، بداية من الأسبوع القادم.

وأوضح البيان الرسمي لـ”إتي الشرقية” بأن الطاقم الطبي، يُسابق الزمن للسماح لـ”الرايس” بإسترجاع لياقته والتخلص من مُشكلته على مُستوى الرُكبة.

وصرّح المُدير الرياضي للفريق قائلا في هذا الشأن :”غياب مبولحي سيؤثر علينا، إلا أن الحُراس البدلاء جاهزون لتعويضه وبكل إقتدار”.