الإتفاق على إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” في الهند

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الإتفاق على إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” في الهند
بقلم نادية بن طاهر

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم، عن الاتفاق على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” بالهند.

ويعد لقاح “سبوتنيك V”، أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا.

وتم تسجيل اللقاح في أكثر من 50 دولة في العالم.


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