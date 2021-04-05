الإتفاق على إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” في الهند

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم، عن الاتفاق على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” بالهند.

ويعد لقاح “سبوتنيك V”، أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا.

وتم تسجيل اللقاح في أكثر من 50 دولة في العالم.