الإتفاق على إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” في الهند
أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم، عن الاتفاق على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” بالهند.
ويعد لقاح “سبوتنيك V”، أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا.
وتم تسجيل اللقاح في أكثر من 50 دولة في العالم.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=981176
-
تمكنت الفرقة الجنائية بأمن ولاية الشلف من توقيف 03 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة، أحدهم إنتحل صفة وكيل الجمهورية.
وحسب بيان لذات…
-
كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاد الطاهر بولنوار، أنه يمكن للتجار بيع السلع بالتخفيض دون رخصة مسبقة.
ومن جهتها، نشرت مديرية التجارة لولاية عنابة، بيان…
-
تدخلت وحدات الحماية المدنية لعنابة، بحادث انحراف حافلة نقل المسافرين، بالطريق الوطني رقم 44 إتجاه بلدية برحال بجانب حي واد.
وخلف الحادث إصابة 20 شخصا، قدمت…
التعليقات (0)