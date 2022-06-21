الإتفاق على تجسيد مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء بين الجزائر والنيجر ونيجيريا

وافق وزراء الطاقة للجزائر والنيجر ونيجيريا، خلال الإجتماع الثلاثي الثاني حول خط أنابيب الغاز العابر للصحراء. الذي جرى بأبوجا “نيجيريا”. على وضع اللبنات الأولى لهذا المشروع لتجسيده في أقرب الآجال.

وقال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب في تصريح صحفي أدلى به عقب انعقاد الإجتماع الذي جمعه مع وزير الدولة للموارد البترولية لنيجيريا، تيميبري سيلفا. و وزير الطاقة و الطاقات المتجددة للنيجر، مهاماني ساني محمدو. أن الوزراء الثلاثة إتفقوا على وضع اللبنات الأولى للدراسات التقنية لهذا المشروع من أجل تجسيده على أرض الواقع في أقرب الآجال.

كما أشار عرقاب إلى أنه تم الإتفاق على مواصلة المشاورات عبر الفريق التقني الذي تم تشكيله خلال هذا الاجتماع. وتكليفه بإعداد كل البنود والدراسات التقنية والمالية ودراسات الجدوى المتعلقة بتجسيد مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.

كما تم الاتفاق بين الوزراء الثلاثة على تنظيم الإجتماع الثلاثي القادم في فترة وجيزة. لا تتعدى أواخر شهر جويلية المقبل في الجزائر.

وأكد عرقاب أن هذا الاجتماع كان جد هام وناجح. حيث سمح بالتطرق إلى كل الجوانب المتعلقة بإنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يربط الدول الثلاث بالقارة الأوروبية، على مسافة تتعدى 4000 كلم.