الإتفاق على زيادة الإنتاج النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا بداية من جانفي 2021

وصلت الدول الـ23 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب) وحلفاؤها، أمس الخميس، لإتفاق على الحد من زيادة إنتاجهم النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوم.

وذلك بداية من جانفي 2021 مقابل ما يقارب 2 مليون برميل في اليوم المخطط له في البداية.

وجاء هذا القرار على هامش اختتام الاجتماع الوزاري الـ12 المغلق لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبيب” وحلفائها المعروفة بمجموعة “أوبيب+”.

والذي ضم الدول الموقعة على بيان التعاون, المنعقد أمس الخميس عبر تقنية الفيديو.

وحسب البيان النهائي لمنظمة الأوبك فلقد اتفق جميع المشاركون، على على تجديد الالتزام الحالي بموجب القرار الذي نص عليه بيان التعاون.

أين سيتم تعديل الانتاج طوعا بداية من جانفي 2021، بمقدار 500 ألف برميل في اليوم, من 7ر7 مليون برميل في اليوم إلى 2ر7 مليون برميل.

واتفقوا أيضا على عقد اجتماعات شهرية, بداية من يناير 2021, لتقييم ظروف السوق واتخاذ قرار بشأن تعديلات الإنتاج الإضافية للشهر الموالي.