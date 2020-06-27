الإتفاق يستنجد بالسلطات السعودية من أجل مبولحي

الرياضة
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الإتفاق يستنجد بالسلطات السعودية من أجل مبولحي
بقلم إسماعيل عشاش

إستنجد نادي الإتفاق بالسلطات السعودية، من أجل ترتيب عودة لاعبيه الأجانب إلى المملكة، وعلى رأسهم الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي.

وكشفت صحيفة “الرياضية”، بأن إدارة “الإتي” قدمت طلبا للسلطات المعنية، من أجل تسهيل تواجد “الرايس” بمدينة الدمام في أقرب الآجال الممكنة.

وأوضح مُسيرو الفريق، بأن عدم تمكن صاحب الـ34 عاما من العودة للسعودية، يؤثر بشكل كبير على سيرورة التدريبات تحسبا لعودة المُنافسة.

يُشار بأن أفضل حارس في الكان 2019، كان متواجدا طيلة الفترة الماضية بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد إعادة فتح فرنسا لمجالها الجوي.


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