“الإتفاق” يُلغي بُندا هاما في عقد “مبولحي”!

قام نادي “الإتفاق” السعودي، بإلغاء بند مُهم جدا في عقد، رايس وهاب مبولحي، الجديد، والذي يمتد إلى غاية 2022.

وكشفت جريدة “الرياضية”، بأن مُسيري “الإتي” تمكنوا من إقناع الدولي الجزائري، بإلغاء شرطه الجزائي، مُقابل تلقيه زيادة نوعية في راتبه.

وأوضح ذات المصدر، بأن هذه الخطوة، تسمح لإدارة “الكوماندوز” بضمان خدمات الحارس المُتألق، بكل حُرية ودون أي ضغوطات خارجية تُذكر.

وكان صاحب الـ31 عاما، يمتلك شرطا جزائيا، مُتواضعا، يسمح له بتغيير الأجواء، بكل سهولة، وهو ما كان يُثير رعب فريقه.

وجاء تمكن الرئيس، خالد الدبل، من إلغاء “الشرط الجزائي”، ليُعيد الروح للجميع، خاصة وأن “مبولحي” أصبح إسما كبيرا في “المملكة”.