“الإتي” يحسم مُستقبل مبولحي بعد قمة “أُحد”

سيُباشر الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي مُفاوضات تمديد عقده مع ناديه “الإتفاق” الأسبوع القادم، وذلك بعد المواجهة المُرتقبة أمام “أُحد”.

وكشفت جريدة “الرياضية” قناعة إدارة “الإتي” بضرورة بقاء “الرايس” ولكنها تُفضل عدم تشتيت تركيزه خلال هذه الفترة الحساسة من الموسم.

وحسب نفس المصدر، فإنه وفي حالة الفوز أمام “اُحد” غدا الجمعة، فإنها ستتصل بوكيل أعمال حارسها لحسم الأمور معه سريعا.

يُذكر بأن كبار الفرق في المملكة السعودية تسعى لخطف مبولحي، وهو المُتألق بشكل لافت منذ وصوله لدوري “جميل” بالميركاتو الشتوي.