الإثارة والتشويق.. الفيديو الدعائي الأول للمسلسل المنتظر House of the Dragon

أفرجت منصة “HBO Max” أخيرا، عن الإعلان التشويقي الأول لمسلسل الفانتازيا المنتظر “House of the Dragon”، معلنة إنه سيتم طرحه قريبا.

وأبان الفيديو التشويقي لمسلسل “House of the Dragon” عن مقاطع من أحداث المسلسل الذي تدور قبل 200 عام من المسلسل الشهير “Game of Thrones”.

وتدور قصة مسلسل “House of the Dragon” حول أسرة التارجيريان والحرب الأهلية التي سميت برقصة التنانين، ويتكون من 10 حلقات تشويقية.

وضم المقطع الدعائي مشاهد من القتال والمبارزات، وبعض الأبطال منهم الأمير دايموت تارجيريان الذي يلعب دوره الممثل مات سميث.

وسيبدأ عرض مسلسل “House of the Dragon” خلال عام 2022.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp