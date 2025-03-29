الإثنين أول أيام عيد الفطر في بروناي وماليزيا

أعلنت كل من بروناي وماليزيا، أن يوم الإثنين، 31 مارس 2025، هو أول أيام عيد الفطر.

وجاء في بيان لمركز الفلك الدولي: “غربت الشمس الآن في بروناي وعيد الفطر فيها سيكون يوم الإثنين. نظرا لأن اليوم هو 28 رمضان فيها، وستكون رؤية الهلال يوم غد الأحد ممكنة بالعين المجردة”.

وفي بيان آخر، كتب الفلك الدولي: “غربت الشمس الآن في ماليزيا وعيد الفطر فيها سيكون يوم الاثنين نظرا لأن اليوم هو 28 رمضان فيها، وستكون رؤية الهلال يوم غد الأحد ممكنة فيها بالعين المجردة”.