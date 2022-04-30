الإثنين أوّل أيام عيد الفطر في الجزائر

أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعيةالتابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن يوم الإثنين أول أيام عيد الفطر لسنة1443ه الموافق لـ 02 ماي 2022.

وأوضح بيان اللجنة ان اليوم الاحد هووالمتمم لشهر رمضان 1443 الوافق لـ 01 ماي2022. وذلك لعذر رؤية هلال شوال. وفسيكون يوم الخميس 02 ماي2022 الموافق لـ 1شوال 1443.

وبهذه المناسبة ندعوا الله عز وجل أن يتقبل مناالصلاة والصيام وأن يرفع عناوعن سائر بلاد المسلمين البلاء والوباء. هذا وإجتمعت اليوم اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيتالشرعية اليوم بدار الإمام بالمحمدية في العاصمة. لرصد هلال رمضان هذا العام.

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تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية.من أخيه، صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

و جاء في بيان للرئاسة:”تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية.من أخيه، صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة،

هنّأه فيها، والشعب الجزائري بحلول عيد الفطر المبارك. معربا له عن خالص تمنياته، بدوام التقدم والازدهار.

من جهته، “أعرب الرئيس، عن امتنانه للتهنئة، واللفتة الكريمة لسمو الأمير.متمنّيا له وللشعب القطري الشقيق، المزيد من الهناء والازدهار والتألّق.”

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رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من ليامين زروال

كما تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم مكالمة هاتفية، من ليامين زروال، رئيس الجمهورية الأسبق، تبادلا فيها التهاني،

بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له، التوفيق والسداد، في مهامّه النبيلة.

وجاء في بيان للرئاسة، “تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم مكالمة هاتفية، من أخيه الفاضل والمحترم السيد ليامين زروال، رئيس الجمهورية الأسبق،

تبادلا فيها التهاني، بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له، التوفيق والسداد، في مهامّه النبيلة.”

كما شكر الرئيس أخاه ليامين زروال، على مشاعره النبيلة، والصادقة، متمنّيا له، دوام الصحة والعافية.