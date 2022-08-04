الإثنين المقبل عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن الإثنين المقبل المصادف لليوم العاشر من محرم 1444 هجرية، الموافق لـ8 أوت، عطلة مدفوعة الأجر، بمناسبة يوم عاشوراء.

وجاء في بيان للمديرية، اليوم الخميس، أنه “بمناسبة يوم عاشوراء. وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم، المتضمن قائمة الأعياد القانونية. فإن يوم الاثنين العاشر من محرم 1444 هجرية، الموافق لـ 8 أوت 2022. يكون يوم عطلة مدفوعة الأجر”.

ويستفيد من هذه العطلة، كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. وكذا مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات. مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة.

وأشار البيان إلى أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.