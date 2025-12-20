الإثنين أوّل أيام رجب

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن غُرّة شهر رجب 1447هـ ستكون يوم الأحد 21 ديسمبر 2025م.

وتذكر الوزارة في بيانها بعادة الجزائريين الراسخة في تعظيم مواسم الخير وإحياء السنّة النبوية، حيث تحيي الجزائر، من خلال مساجدها، مع مطلع شهر رجب من كل سنة هجرية، عادةً علميةً ودينيةً راسخة.

وتتمثل في الشروع في قراءة كتاب صحيح الإمام البخاري في مجالس يشرف عليها الأئمة والعلماء، وتنطلق يوم الإثنين الأول من شهر رجب، لتتواصل إلى غاية ختم القراءة في السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وهذا وفق ما جرى به العمل في المساجد عبر الوطن. يضيف البيان.

وأكد البيان أنه “تُعدّ هذه الممارسة من الموروث الديني والعلمي الأصيل في الجزائر، إذ درج علماء البلاد، عبر القرون، على إحياء كتب السنة النبوية في مواسم مخصوصة، لما في ذلك من تعظيم للحديث الشريف، وربط للعبادة بالعلم، وترسيخ للمرجعية الدينية الوطنية”.

وإحياءً لهذه السنة الحميدة، تعلن الوزارة عن الشروع في قراءة صحيح البخاري ابتداءً من يوم الإثنين، مع تنظيم ندوة علمية جامعة بدار الإمام بالمحمدية بالجزائر العاصمة، برعاية وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، ويتابعها السادة الأئمة من جميع ولايات الوطن عبر تقنيات التحاضر المرئي عن بُعد.

وتدعو الوزارة الأئمة ورواد المساجد إلى المشاركة الفاعلة في هذه المجالس العلمية، تأكيدًا على دورها في صيانة المرجعية الدينية الوطنية، وتعزيز الوسطية والاعتدال، وترسيخ الارتباط بالسنة النبوية الشريفة.