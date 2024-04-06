 الإجراءات الواجب إتخاذها بعد وفاة المنتسب.. صندوق التقاعد يوضّح

نشر الصندوق الوطني للتقاعد عبر حسابه على الفيسبوك للمنتسبين للصندوق حول التقاعد المنقول.

وأوضح المنشور أن أنه بإمكان المنتسبين للصندوق الإستفسار حول التقاعد المنقول، والإجراءات الواجب إتخاذها بعد وفاة المنتسب.

ولمعرفة تفاصيل الإجراءات الواجب إتخاذها بعد وفاة المنتسب يمكنكم طرح انشغالاتكم في عبر حساب الصندوق على منصة أنستغرام:

https://www.instagram.com/cnr_algerie

كما أنه بإمكانهم مشاهدة فيديوهات حول الخدمات الرقمية الموضوعة تحت تصرفكم وكيفية إستخدامها على قناتنا على YouTube :

https://youtube.com/@cnr_algerie.