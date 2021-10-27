الإجهاد الوظيفي وطرق التعامل معه.

يمكن التعامل مع الضغوطات التي تواجه الفرد في العمل من خلال ما يأتي:

إعادة التفكير بكيفية إدارة الوقت، ويمكن في حالة عدم استخدام تقويم أو مخطط البدء باستخدامها، وذلك للمساعدة في إتمام المهام اليومية،

مشاركة الحديث مع الأصدقاء، حيث يمكن للتحدث مع الأصدقاء أو زملاء العمل أن يساعد في التقليل من ضغوطات العمل، وذلك من خلال مشاركة نفس التجارب وكيفية تخطيها.

منح الموظفين إحساساً بالسيطرة على العمل، وفرص للنمو وتعلم أمور جديدة، والانتباه لجوانب العمل المختلفة، مثل: تصميم أماكن العمل لتجنب الإصابات، وتطابق مهارات مع المهام الموكلة له، واستخدام العمال لمهاراتهم الخاصة في العمل، ومنح فرص للتفاعل الاجتماعي بين العمال.

ومن ضمن أسباب ضغوط العمل:

انخفاض الروح المعنوية:حيث يشعر العامل بالعجز في حالة انخفاض الروح المعنوية تجاه العمل، ممّا يعمل على انخفاض إنتاجيته، ومن أكثر الوظائف التي تعتبر مرهقةً هي السكرتارية، والنادل، وضباط الشرطة.

أسلوب الإدارة: يعتبر أسلوب الإدارة المتبع من أهم الأسباب المؤدية للشعور بالتوتر النفسي .

المسؤوليات الوظيفية: تُعدّ طرق تعيين المهام وتنفيذها عاملاً مساعداً في ضغوطات العمل،

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