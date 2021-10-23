الإجهاد الوظيفي وطرق التعامل معه.

يمكن التعامل مع الضغوطات التي تواجه الفرد في العمل من خلال ما يأتي:

إعادة التفكير بكيفية إدارة الوقت، ويمكن في حالة عدم استخدام تقويم أو مخطط البدء باستخدامها، وذلك للمساعدة في إتمام المهام اليومية، خاصةً في حال تواجد العديد من المهام التي يجب القيام بها.

المحافظة على الصحة والتركيز على النوم، يمكن في حالة ضعف صحة الجسم زيادة وضع العمل سوءاً، لذلك يجب تناول الطعام الصحي، وممارسة الرياضة،

مشاركة الحديث مع الأصدقاء، حيث يمكن للتحدث مع الأصدقاء أو زملاء العمل أن يساعد في التقليل من ضغوطات العمل، وذلك من خلال مشاركة نفس التجارب وكيفية تخطيها.

منح الموظفين إحساساً بالسيطرة على العمل، وفرص للنمو وتعلم أمور جديدة،

ومن ضمن أسباب ضغوط العمل:

انخفاض الروح المعنوية:حيث يشعر العامل بالعجز في حالة انخفاض الروح المعنوية تجاه العمل، ممّا يعمل على انخفاض إنتاجيته، ومن أكثر الوظائف التي تعتبر مرهقةً هي السكرتارية، والنادل، وضباط الشرطة.

أسلوب الإدارة: يعتبر أسلوب الإدارة المتبع من أهم الأسباب المؤدية للشعور بالتوتر النفسي والوظيفي، وذلك بسبب ضعف اتخاذ أسلوب إدارة جيد، ومثال ذلك ضعف التواصل في مكان العمل، وعدم تضمين الموظفين عند اتخاذ القرارات، وافتقار الدعم المعنوي للموظفين من قبل أصحاب العمل،

المسؤوليات الوظيفية: تُعدّ طرق تعيين المهام وتنفيذها عاملاً مساعداً في ضغوطات العمل، لأنّها تعتبر عبءً ثقيلاً على العامل، كما أنّ عدم قدرة الفرد على القيام بالمهام الروتينية، وتحمل الساعات الطويلة، وعدم وجود الاستراحات، وتجاهل مهارات العمال، من الأمور التي تزيد من ضغوطات العمل.

الأحداث المؤلمة: يمكن أن تُسبّب الأحداث المؤلمة في بعض الوظائف في صعوبة تحمل مسؤوليات العمل العادية، ومن الأمثلة على هذه الوظائف هي الإطفاء، والعدالة الجنائية، والعسكرية.

بيئة العمل: تسبب بيئة العمل غير المستقرة، مثل: الضوضاء، وانعدام الخصوصية، أو عدم كفاية المرافق في زيادة الإجهاد أثناء العمل.