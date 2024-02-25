الإحتفال باليوم الوطني للجزائر بمعرض اكسبو الدوحة للبستنة

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الأحد، بالعاصمة القطرية الدوحة، على مراسم الاحتفال باليوم الوطني للجزائر بمعرض اكسبو الدوحة للبستنة.

وحسب بيان للوزارة، ينظم هذا المعرض، من 02 أكتوبر 2023 الى غاية 28 مارس 2024 تحت شعار “صحراء خضراء…بيئة أفضل”.

وحضر مراسم الاحتفال، الوزير القطري للبيئة والتغير المناخي، وسفير الجزائر لدى دولة قطر. والمفوض العام للمعرض الدولي للبستنة 2023، إضافة الى ممثلين عن السلك الدبلوماسي بالدوحة.

ويشارك في هذه التظاهرة الدولية، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، أكثر من 100 دولة، عبر جناح رسمي وحديقة يمثلان كل بلد مشارك.

وتم تخصيص يوم وطني لكل بلد للقيام باحتفالات رسمية يتم فيها إبراز سياسات الدول المتعلقة بالمواضيع التي يدور حولها هذا المعرض لا سيما التنمية المستدامة و الزراعة الحديثة، والإبتكار، ومكافحة التصحر، والتكيف مع التغيرات المناخية وغيرها.