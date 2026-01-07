الإحتفال برأس السنة الأمازيغية هذه السنة ببني عباس

كشف الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، الهاشمي عصاد، أن الإحتفال برأس السنة الأمازيغية. هذه السنة يكون بولاية بني عباس.

و قال عصاد. أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. اختار ولاية بني عباس، المستحدثة مؤخرا للإحتفال برأس السنة الأمازيغية. لأنها تزخر بتراث لا مادي ثري ولها خصوصية فيما يخص البعد الامازيغي.

وبمناسبة حلول السنة الأمازيغية 2976، والذكرى لـ 30 لتأسيس المحافظة السامية للأمازيغية. أوضح عصاد أن منطقة “إقلي” ببني عباس. يتكلم سكانها اللغة الأمازيغية. وأيضا منطقة تابلابالة” يتحدث سكانها بمتغير لساني اسمه الكولونجي. خليط لغة أمازيغية وعربية ولغة افريقية سونغال.

وبحسبه، حان الوقت للتكفل بالمتغيرات اللسانية، وفقا للمادة الرابعة للدستور، نظرا للتنوع اللساني الثقافي التي تزخر به الجزائر، قائلا: ” هي رسالة لمنظمة اليونسكو أن الجزائر تعترف بالتنوع وتحتفل به ببرنامج رسمي، وسنويا يوم 21 فيفري تحتفل المحافظة السامية للأمازيغية باللغة الأمازيغية بكل المتغيرات اللسانية، واللغة العربية لان هناك تعايش لغوي ولا يوجد صراع لغات في الجزائر.”

وذكر بأن المحافظة السامية للأمازيغية، حققت مكسبا كبيرا في 2019، هو الاعتراف بالأمازيغية كلغة إفريقية من خلال ما تقوم به المحافظة مع الأكاديمية الإفريقية للغات، وسنويا تحتفل بأسبوع اللغات الإفريقية.