الإحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفيي الرنتيسي للأطفال والشفاء

واصلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة وليلة الخميس. استهداف المستشفيات ومركبات الإسعاف في قطاع غزة.

وقصف الاحتلال محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة، حيث نصبت خيام للنازحين. إلى جانب خيمة للصحفيين، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، استشهد مواطن وأصيب طفل في قصف استهدف مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي. واستشهد مواطنان وجرح آخرون في قصف استهدف شارع غزة القديم شمال القطاع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بشكل عنيف منطقة تل الهوى. بالقرب من مستشفى القدس التابع للجمعية. في ظل تواجد الطواقم الطبية والمرضى وأكثر من 14 ألف نازح.

كما استهدف طيران الاحتلال عدة مواقع في مدينة غزة ومحاورها الغربية ومنطقة تل الهوى.

وقصف الاحتلال مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة. ما أدى إلى اندلاع حريق في مرافقه. وفي وقت سابق، استهدف الاحتلال بالقصف بوابة مستشفى النصر للأطفال. المجاور لمستشفى الرنتيسي، ما أسفر عن إرتقاء شهيدين وإصابة آخرين.

كما شن الإحتلال سلسلة غارات عنيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، الذي يؤوي عشرات آلاف الجرحى والمرضى والنازحين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين. ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.

وتسبب القصف بإحداث أضرار جسيمة في بعض مرافق المستشفى وكذلك حالات هلع بين المواطنين الذين هرعوا إليه. في محاولة للاحتماء من القصف.

كما أصيب مسعف بجروح في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي. على محيط مستشفى العودة شمال قطاع غزة. ومحيط مستشفى الشفاء وسط القطاع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طائرات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى العودة. كما أدى لإصابة مسعف متطوع وخروج مركبتي إسعاف تابعتين للجمعية عن الخدمة.