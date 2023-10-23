الإحتلال الصهيوني يعتقل 120 فلسطينيا فجر اليوم بالضفة الغربية

كشف نادي الأسير وهيئة الأسرى بفلسطين، أن جيش الاحتلال الصهيوني شّن حملة اعتقالات طالت 120 فلسطينياً على الأقل من الضّفة الغربية فجر اليوم الإثنين، بينهم 40 عاملا من قطاع غزة ممن أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي الـ48.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أن قوات الاحتلال صعّدت حملات الاعتقال منذ السابع منأكتوبر الجاري، بشكل غير مسبوق. واعتقلت أكثر من 1215 مواطنًا من الضفة، وشملت كل الفئات بما فيها (الأطفال، والنساء، وكبار السن).

وحسب وكلة وفا هذه الحصيلة لا تشمل المعتقلين من عمال قطاع غزة، ومعتقلي غزة، الذين لم تُعرف هوياتهم وأعدادهم حتى اللحظة بشكل دقيق، للجهات والمؤسسات الفلسطينية.

وأشارت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، بلغت حالات الاعتقال أكثر من (6500) حالة.

من جهته أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن عشرات الغارات شنها الاحتلال الليلة الماضية بمختلف المحافظات.

مشيرا أن غارات الإحتلال استهدفت بالقصف المباشر أكثر من 18 منزل وبناية سكنية مأهولة بالمواطنين.

كما أسفرت غارات الإحتلال عن عشرات الشهداء ومئات الإصابات أبرزها استهداف منزل شمال القطاع وارتقاء 17 شهيدا.