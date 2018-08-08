الإحتلال الصهيوني يعتقل 7 فلسطينيين في القدس والضفة الغربية

اعتقلت قوات الإحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء سبعة فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنّ قوات الإحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من مدينة القدس وحولتهم إلى مراكز توقيف في المدينة المقدسة.

كما اعتقلت تلك القوات شابا من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، وشابين آخرين من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وأشارت الوكالة إلى أنّ مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة بيت ريما، أطلقت خلالها قوات الإحتلال قنابل الغاز والصوت صوب الشبان،

دون الإبلاغ عن إصابات.

يذكر أنّ، الإحتلال أفرج الليلة الماضية عن الأسير المضرب عن الطعام، محمد نمر الريماوي، بعد إضراب استمر 20 يوما.

فيما أفرج عن والده نمر 54 عاما الذي اعتقل بعد أيام من اعتقال نجله، في خطوة من الإحتلال للضغط عليه من أجل أن يفكّ إضرابه.