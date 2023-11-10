الإحتلال الصهيوني يقصف محيط مستشفى الشفاء في غزة بقنابل فوسفورية

قصف جيش الاحتلال سهرة اليوم الجمعة محيط مستشفى الشفاء في غزة بقنابل فوسفورية. كما تم قصف مولدات كهرباء للمستشفى.

وتم تداول أنباء عن تسلل قوات من مظليي القسام إلى سواحل زيكيم حيديشوت بفلسطين المحتلة.

كما أعلنت قناة “غزة الآن”، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى مدينة غزة. بينما وحدات النُخبة من كتائب القسام اقتحمت “موقع زيكيم العسكري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فيما لا تزال الاشتباكات متواصلة في هذه الأثناء.