الإحتلال الصهيوني يقصف مطار حلب الدولي

شنت قوات الإحتلال الصهيوني مساء اليوم السبت هجوما عدوانيا جويا على مطار حلب الدولي بسوريا ما خلف أضرارا مادية توقف الخدمة به.

وحسب وزارة الدفاع السورية الهجوم تم في حدود الساعة 11 و36 دقيقة من مساء اليوم ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة بالمطار وخروجه عن الخدمة. حيث مست الأضرار مهبط المطار الرئيسي.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن غازات جوية من الإحتلال الصهيوني من إتجاه البحر الابيض المتوسط إستهدف مطار حلب الدولي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارات جوية إسرائيلية من اتجاه البحر استهدفت مطار حلب الدولي، بعد ساعات من إعادته للخدمة، مما أدى لخروجه عن الخدمة من جديد.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه لم تسجل أي إصابات والأضرار اقتصرت على الماديات التي لحقت بمهبط المطار الرئيسي.

وأوضحت وزارة الدفاع السورية ان هذا العدوان هو جريمة شنعاء في حق الشعب الفلسطيني خاصة في حق المدنيين الأبرياء منهم النساء والاطفال.