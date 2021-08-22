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الإحتلال المغربي يعتدي مجددا على عائلة أهل خيا بالصحراء الغربية 

بقلم نادية بن طاهر
الإحتلال المغربي يعتدي مجددا على عائلة أهل خيا بالصحراء الغربية 
عائلة أهل خيا بالصحراء الغربية تتعرض لإعتداء من الإحتلال المغربي
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أقدمت فرقة خاصة من المقنعين تابعة لأجهزة الإحتلال المغربي على اقتحام منزل عائلة أهل خيا، فجر اليوم الأحد. أين قامت بالإعتداء على كل المتواجدين بالمنزل وتعريضهم للتعذيب والتهديد بالتصفية الجسدية، وسرقة كل محتويات المنزل من هواتف نقالة وغيرها .

ويتواصل مسلسل الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، حيث أسفر هذا الإعتداء عن إصابة السيدة الواعرة خيا على مستوى الوجه ومناطق متفرقة من جسمها.

 كما تم الاعتداء على احميدي احمد يداس وناتي ابن الواعرة خيا، والذي تعرض هو الآخر للضرب والتعذيب وترك مضرجا بدمائه بعد تعرضه لإصابة بليغة على مستوى الرأس.

كما تم تعريض السيدة سلطانة للتعذيب والتهديد إذ هي إستمرت في التعبير عن مواقفها السياسية.

 للتذكير يشهد منزل أهل خيا حصرا اعتداءات مستمرة منذ أزيد من عشرة أشهر بسبب مواقفها السياسية ومطالبتها باستقلال الصحراء الغربية.

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