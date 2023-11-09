الإحتلال يشن سلسلة غارات حول المستشفى الاندونيسي شمال غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الإحتلال الصهيوني شنّ اليوم سلسلة غارات حول المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.

ووفقا لذات المصدر قصف الصهاينة محيط المستشفى الاندونيسي تسبب في ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.

وتاسفت الحركة من المجتمع الدولي الذي يقف اليوم شاهداً على انتهاكاتٍ غير مسبوقة لكافة قوانين الحروب والاتفاقيات الدولية ومن ضمنها حماية المرافق المدنية وأهمها المستشفيات مُطالبٌ بالوقوف عند مسؤولياته.