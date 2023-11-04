الإحتلال يعلن مقتل 4 من جنوده في قطاع غزة 

أعلن الاحتلال الصهيوني رسمياً اليوم السبت عن مقتل 4 جنود إسرائيليين إضافيين وإصابة اثنين آخرين في التوغل البري بغزة.

وحسب ذات المصدر قتل 4 من جنوده صهاينة في قطاع غزة. وهذه تفاصيل عن قتلى جيش الاحتلال الأربعة الذي اعترف الصهاينة بمقتلهم

يهودا كوهين، رائد، قائد سرية في لواء غفعاتي.

ليور عرازي، رقيب أول في وحدة شالداق.

جلعاد نيهيميان نيتزلن، جندي في لواء غفعاتي.

يوناداف راز ليفنشتاين، جندي في لواء غفعاتي.

وبهذا ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 30 قتيلا منذ بدء هجومه البري على غزة.