“الإحتمالات” في الرياضيات ترفع أمل النجاح.. وامتحان اليوم الأسهل منذ 5 سنوات

خرج اليوم التلاميذ مبتهجين من إمتحان مادة الرياضيات، الذي رفع سقف فرص النجاح عاليا بالنسبة لكل الشعب خاصة الشعب العلمية والتقنية وشعبة التسيير والإقتصاد.

وقد أكد التلاميذ أن الإمتحان كان في المتناول، خاصة فيما يخص التمرين الخاص بالإحتمالات، هذا الأخير الذي أثلج صدور الكثير من التلاميذ.

من جهته قال محمدي أستاذ مادة الرياضيات، أن الامتحان الذي يجتازه التلاميذ أمس يعتبر من أسهل الإمتحانات على الإطلاق منذ خمس سنوات وأضاف أن التلميذ المتوسط يستطيع الإجابة على الأسئلة بكل سهولة.

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