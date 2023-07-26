الإحصائيات الأولية.. تسجيل 140 حريق في 17 ولاية

كشف وزير الداخلية، والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الأربعاء، عن الإحصائيات الأولية لحرائق الغابات. التي اندلعت في مختلف ولايات الوطن، على غرار البويرة، بجاية، جيجل.

كما أشار وزير الداخلية على هامش إشرافه على تنصيب لجنة تعويض المتضررين، إلى اندلاع 140 حريق بـ17 ولاية شمالية شرقية.

وافادت الداخلية في بيانها أنه تم إقحام طائرات بيرييف 200 التابعة للجيش في عمليات إخماد النيران. بالإضافة إقحام طائرات مستأجرة في عمليات وجهود الإخماد.

كما تم سخرت 8 آلاف عون حماية مدنية لإخماد الحرائق. وكذا 529 شاحنة من مختلف الأحجام في عمليات الإخماد. بالإضافة إلى 10 أرتال متنقلة قدمت من ولايات غير معنية بالنيران.

وأضاف البيان عن تسخير فرقتين للدعم الجوي في عمليات إخماد النيران. وأكدت وزارة الداخلية أن العمل متواصل لإخماد النيران رغم الظروف المناخية الصعبة بسبب قوة الرياح. كما يجري التكفل بإجلاء سكان المناطق المتضررة نحو أماكن آمنة.