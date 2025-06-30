 الإختبارات الشفوية لتوظيف الطلبة القضاة ..بيان هام من وزارة العدل

أعلنت المدرسة العليا للقضاء، أن الاختبارات الشفوية للقبول النهائي في المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2024. ستجرى أيام 07، 08، 09، 10 جويلية 2025، بدلا من 06، 07، 08، 09 جويلية 2025، وذلك بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة.

وحسب البيان الذي نشرته اليوم الاثنين وزارة العدل على صفحتها الرسمية على منصة “الفايسبوك”. فعلى المترشحين الحضور في التاريخ والساعة المحددين مرفوقين ببطاقة الهوية. والوثائق المطلوبة لاستكمال الملف.

كما ينبغي على المترشحين الاطلاع بدقة على المذكرة رقم 1827 المؤرخة في 10-06-2025 المتعلقة بتدابير سير الاختباران الشفويان للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة الدورة الثانية لسنة 2024. والمنشورة في الموقع الالكتروني للمدرسة العليا للقضاء ووزارة العدل مع الالتزام بمحتواها.