الإختبارات الكتابية لمسابقة سلك القضاء تبدأ غدًا

الوطني
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الإختبارات الكتابية لمسابقة سلك القضاء تبدأ غدًا
بقلم مصطفى.ق

أعلنت المدرسة العليا للقضاء أن الاختبارات الكتابية لمسابقة الالتحاق بسلك القضاء ستتنطلق غدا الاثنين الى غاية 25 ديسمبر الجاري.

وسيكون إختبار الثقافة العامة غدا بداية من 8:00 صباحا إلى 21:30 واللغة الفرنسة من الساعة 14:00 الى 16:00.

أما يوم الثلاثاء فسيكون إختبار القانون الجزائي والاجراءات الجزائية في الفترة الصباحية، أما إختبار القانون المدني والاجراءات المدنية فمن الساعة 13:00 إلى 16:00.

فيما ستكون المذكرة الإستخلاصية من الساعة 8:30 إلى 12:30 يوم الأربعاء، واللغة الانجليزية من الساعة 14:00 إلى 16:00.


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