الإخماد النهائي لحريق واد البارد وبابور في سطيف

تم إخماد الحريق الغابي والفلاحي بنواحي مشاتي على السفح الجنوبي غربي جبل بابور في أقصى شمال سطيف، بعد مجهودات حوالي 48 ساعة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بسطيف، انسحبت آخر وسائل الحراسة أمسية الأربعاء. وذلك بتسخير الوسائل الكافية التابعة للحماية المدنية بسطيف التابعة لوحدات المنطقة والرتل المتنقل الخاص بمكافة حرائق الغابات.

وبدعم جوي لطوافات الحماية المدنية والطائرة الروسية المستأجرة، ووسائل مصالح الغابات، البلديات المعنية. وكذا الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي وساكنة المنطقة.

وحضر عملية إخماد النيران، رؤساء البلديات المعنية ورؤساء الدوائر وقيادة مدير الحماية المدنية للولاية وقائد القطاع العسكري سطيف.

وتمكنت ذات المصالح، من حماية منازل وممتلكات فلاحية هامة. وكذا منع الحريق من الانتشار إلى المحمية الوطنية بابور التي تزخر بأصناف نباتية وحيوانية نادرة.

إلا أن الظروف الجوية الحارة والطبيعة الجبلية الصخرية ذات التضاريس الوعرة والمنعدمة والمسالك الميكانيكية عرقل من تدخل الوسائل البرية. وتم الاعتماد على فرق المشاة بالمضخات الظهرية وكذا الدعم الجوي للوصول إلى النقاط البعيدة.

وقدرت المساحات التي اجتاحتها النيران بحوالي 250 هكتارا منها حوالي 35 هكتار عبارة عن أدغال “بلوط أخضر”. والباقي 215 هكتار عبارة عن أحراش وحشائش في محيط المساحات الرعوية وبساتين الأشجار المثمرة. حيث تم إحصاء إحتراق حوالي 1780 شجرة من مختلف الأصناف.

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