الإخوة عولمي مجددا امام العدالة

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر الى تاريخ 10 سبتمبر المقبل. ملف قضية الاخوة عولمي كل من مراد وخيدر. رفقة مدير الضرائب السابق المدعو “ع.ع”. إلى جانب أشخاص آخرين من بينهم أعضاء اللجنة التوفيقية وموثق ويتعلق الأمر بكل من “ب.ع”، “ح.أ”، “د.ح”، “س.ي”.

هذا بعد ان وجهت لهم تتعلق بالاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة وإساءة استغلال الوظيفة.

و تاتي هذه المحاكمة بعد ان استأنف وكيل الجمهورية الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي بسيدي أمحمد الذي قضى ببراءة جميع المتهمين في قضية الحال بعد متابعة الإخوة عولمي بعدم تصريحهما للقيمة الحقيقية لقطعة أرض تم شرائها من طرف شركة cpa souvac بمنطقة ولاد هداج.