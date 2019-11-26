الإخوة كونيناف وطلعي أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد

يمثل في هذه الأثناء كل من الإخوة كونيناف والوزير الأسبق للأشغال العمومية والنقل بوجمة طلعي للحتقيق بمحكمة سيدي محمد.

وحسب ماعلمته “النهار أونلاين” من مصادر قضائية فإن أربعة متهمين وهم كل من الإخوة كونيناف و يتعلق الأمر برضا طارق وكريم كونيناف بالإضافة وزير النقل الأسبق طلعي يمثلون للتحقيق بالغرفة الخامسة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد.

وحسب ما اكدته مصادر “النهار اونلاين” فإن المتهمين قد تم استدعاؤهم للتحقيق في قضية الإستفادة من مزايا غير مستحقة في قطاع الاشغال العمومية وهي التهمة المتابعة فيها الإخوة كونيناف و الإخلال بالإلتزامات التعاقدية مع مؤسسات عمومية

كما توبع الوزير الأسبق بوجمعة طلعي بتهمة تهمة تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة للغير بدون وجه حق.