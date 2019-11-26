الإخوة كونيناف وطلعي أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
الإخوة كونيناف وطلعي أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد
بقلم عبد الرحمن سالمي

يمثل في هذه الأثناء كل من الإخوة كونيناف والوزير الأسبق للأشغال العمومية والنقل بوجمة طلعي للحتقيق بمحكمة سيدي محمد.

وحسب ماعلمته “النهار أونلاين” من مصادر قضائية فإن أربعة متهمين وهم كل من الإخوة كونيناف و يتعلق الأمر برضا طارق وكريم كونيناف بالإضافة وزير النقل الأسبق طلعي يمثلون للتحقيق بالغرفة الخامسة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد.

وحسب ما اكدته مصادر “النهار اونلاين” فإن المتهمين قد تم استدعاؤهم للتحقيق في قضية الإستفادة من مزايا غير مستحقة في قطاع الاشغال العمومية  وهي التهمة المتابعة فيها الإخوة كونيناف و الإخلال بالإلتزامات التعاقدية مع مؤسسات  عمومية

كما توبع الوزير الأسبق بوجمعة طلعي بتهمة  تهمة تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة للغير بدون وجه حق.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=732007

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com