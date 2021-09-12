الإدارة الجديدة لشبيبة القبائل توجه دعوة عامة لحضور ندوة صحفية لياريشان

وجهت الإدارة الجديدة لشبيبة القبائل دعوة عامة، لحضور الندوة الصحفية التي سيعقدها الرئيس الجديد للفريق يزيد ياريشان غدا الإثنين.

ودعت الإدارة الجديدة للنادي القبائلي، والأعضاء المساهمين في النادي الهاوي، كل الأعضاء المؤسسين للفريق، والمسريين، واللاعبين السابقين لحضور هذه الندوة الصحفية.

وسيتم عقد هذه الندوة الصحفية للرئيس الجديد للفريق يزيد ياريشان، غدا الإثنين، بمقر النادي الهاوي للشبيبة، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.

ومن المنتظر أن يقدم الرئيس الجديد للشبيبة، مشروعه الجديد، بالإضافة لتوضيح العديد من النقاط المتعلقة الأحداث الأخيرة التي عاشها النادي، ومستقبل الفريق.