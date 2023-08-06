الإدارة الجديدة لوفاق سطيف تضبط موعد التربص الصيفي للفريق

سطرت الإدارة الجديد لنادي وفاق سطيف، خارطة طريق التحضيرات الصيفية للفريق، والخاصة بالموسم الكروي الجديد.

وكشفت إدارة النادي السطايفي، اليوم الأحد، بأن عملية الاستقدامات الصيفية يتنطلق بتاريخ 8 أوت الجاري.

كما حدد مسؤولي النادي، الفترة ما بين 22 اوت إلى 3 سبتمبر، لخوض التربص الصيفي المقرر بتونس.

وتم الكشف عن هذه القرارات، اليوم الأحد، خلال حفل ترسيم نقل ملكية النادي السطايفي لمجمع “سونلغاز”.