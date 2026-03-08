الإدراج في القوائم السوداء والشطب النهائي من السجل التجاري للمضاربين

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بالمتابعة الميدانية اليومية بالصرامة القصوى ضد المضاربين.

وحسب بيانٍ لمجلس الوزراء المجتمع اليوم برئاسة رئيس الجمهورية، شدّد الرئيس على المتابعة الميدانية اليومية بالصرامة القصوى ضد المضاربين في بعض الفواكه واللحوم المستوردة.

كما أمر رئيس الجمهورية بالشروع الفوري في إدراج المتورطين في قوائم سوداء، ومنع أصحابها من الاستيراد والنشاط التجاري نهائيا.

وتناول اجتماع مجلس الوزراء مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان. وكذا عروضا تتعلق بعملية استيراد مليون رأس من الغنم خاصة بعيد الأضحى. بالإضافة إلى التحضيرات لموسم الحج ومشروع المخطط الوطني للشباب.