الإدعاء بتسجيل تجاوزات بأحد مراكز التصويت في العاصمة .. العدالة تباشر التحري

باشرت النيابةالعامة لدى مجلس قضاء الجزائر التحري بخصوص الادعاء بتسجيل تجاوزات بأحد مراكز التصويت بالعاصمة: العدالة باشرت التحري في الوقائع المتعلقة بتجاوزات “تكون قد حدثت” بأحد مراكز التصويت بالعاصمة. وذلك خلال الإنتخابات المحلية التي جرت يوم 27 نوفمبر الماضي.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها اليوم نشرته وأج أن هذه الأفعال “لا ترقى إلى أحداث من شأنها المساس بمصداقية هذا الاستحقاق الوطني”. كما أوضحت ذات النيابة أن “بعض وسائل الإعلام تناولت تصريحا منسوبا لأحد رؤساء الأحزاب السياسية يدعي فيه بأن تجاوزات تكون قد حدثت بأحد مراكز التصويت بالجزائر العاصمة خلال الانتخابات البلدية والولائية التي جرت بتاريخ 2021/11/27 وأن العدالة لم تتحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.

بهذا قررت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر توضح للرأي العام ان “الأفعال التي تكون قد سجلت ببعض مراكز التصويت لا ترقى إلى أحداث من شأنها المساس بمصداقية الانتخابات التي جرت عموما في ظروف حسنة وأن نيابة الجمهورية المختصة قد باشرت التحري في تلك الوقائع طبقا للإجراءات القانونية السارية في مثل هذه الحالات بصفة تلقائية”.

وأضاف بيان النيابة إن “الادعاء بخلاف ذلك يعتبر من قبيل اللغو والمزايدة”. ولهذا، تدعو النيابة العامة الجميع إلى “ضرورة التحلي والالتزام بالضوابط القانونية التي تنظم سير وعمل السلطة القضائية”.

طالع أيضا:

أوقفت مصالح الأمن بولاية الوادي خلال يوم الاقتراع 14 شخص منهم 6 أشخاص على مستوى عاصمة الولاية فقط.

أين كانوا يحاولون التزوير والتأثير على السير الحسن لعملية الاقتراع ، حيث ضبط لدى بعضهم أظرفة وقوائم لمترشحين.

كما حاول بعضهم إثارة الفوضى داخل المكاتب من أجل الاخلال بالنظام والقيام بعملية التزوير.

هذا وسيتم اليوم الإثنين، عرضهم على الجهات القضائية بولاية الوادي للنظر في وضعهم.

طالع ايضا: شرفي.. سجلنا تجاوز غريب في وهران ورئيس المكتب في يد العدالة