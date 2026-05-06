الإدماج ورفع عدد المناصب..وزير التربية يكشف جديد مسابقة توظيف الأساتذة

ترأس وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مساء يوم الثلاثاء، من مقر الوزارة بالمرادية. ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. حضرها إطارات من الإدارة المركزية، ورئيس خلية الامتحانات بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. ومديرو التربية والمديرون المنتدبون.

وثمن وزير التربية خلال الإجتماع التنسيقي بخصوص ملف مسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادات للالتحاق بالرتب القاعدية للتعليم بعنوان سنة 2025 (أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول، أستاذ التعليم المتوسط قسم أول، وأستاذ التعليم الثانوي قسم أول)، الجهود المبذولة في تسيير هذه العملية. بما يضمن حسن تنظيم مختلف مراحلها.

كما أشار سعداوي، في هذا الشأن إلى جديد هذه المسابقة. والمتمثّل في موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على إدماج المناصب المالية الخاصة بعنوان سنة 2026 ضمن المسابقة الحالية. دون الحاجة إلى تنظيم مسابقة جديدة بعنوان 2026.

وجاء قرار الوظيف العمومي، بسبب العدد الهائل للمشاركين في هذه المسابقة (1.065.000) من حملة الشهادات. طبيعة المسابقة، كونها على أساس الشهادات. ضبط مسألة التوظيف والجاهزية التامة للدخول المدرسي المقبل. حيث تمّ تعديل قرار فتح المسابقة بما يسمح بإدماج مناصب سنة 2026 فيها.

وأوضح وزير التربية، أن هذا الإجراء سمح برفع العدد الإجمالي للمناصب المالية المفتوحة إلى 61.098 منصبًا ماليًا. مؤكدًا على ضرورة الالتزام بأقصى درجات الدقة والشفافية والعدالة واستكمال الإجراءات التنظيمية. مع احترام الآجال المحددة وتحويل الملفات إلى مصالح الوظيفة العمومية في الوقت المناسب.

