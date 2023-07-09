الإذاعة الجزائرية تبرم اتفاقية شراكة مع اتصالات الجزائر

وقعت الإذاعة الجزائرية اليوم الأحد، اتفاقية شراكة مع مؤسسة اتصالات الجزائر.

وحضر مراسم التوقيع، المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي، والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر عادل بن تومي.

وقال بغالي في كلمة بالمناسبة، أنّ الإذاعة الجزائرية ستساهم بما تملكه من زخم إعلامي وثقافي وفني في إثراء المنصة الجديدة “دزاير PLAY” لاتصالات الجزائر.

مضيفا أن “دزاير PLAY”، هي المنصة التي تساهم في حماية المواطن الجزائري ثقافياً وفنياً وترقية ذوقه.

واعتبر بغالي أنّ هذه الاتفاقية تزاوج بين التأثير الإعلامي الذي تمثله الإذاعة الجزائرية. والديناميكية الاقتصادية والتكنولوجية التي تمثّلها اتصالات الجزائر.

كما أبرز بن تومي أنّ اتفاقية الشراكة والتفاهم المبرمة ستسمح للإذاعة الجزائرية واتصالات الجزائر بالترويج للتراث الإذاعي الجزائري. من خلال منصة “دزاير PLAY” لاتصالات الجزائر.