الإذاعة تطلق قناة “زمان أف أم” الجديدة

كشفت الإذاعة الجزائرية أن شبكة المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة ستعزز باقتها من القنوات. بإطلاق قناة فنية وموسيقية جديدة ستحمل تسمية “زمان أف أم” (بالسكون على الزاي) Z’men fm.

وأوضحت الإذاعة أن هذه العملية جاءت لتنويع باقتها من القنوات الموضوعاتية المتخصصة. ومن أجل تثمين الموروث الفني، الموسيقى والمسرح الجزائري الأصيل والهادف في كل طبوعه وأصنافه. باللغتين الوطنيتين، العربية والأمازيغية بكل مشتقاتها التعبيرية.

وكما تعمل على إحياء هذا التراث والتعريف به لدى الجمهور الجزائري والخارجي.

كما أشارت إلى أن تسمية القناة تحيل كل متابع ومهتم، إلى كل ما هو قديم أصيل وجميل، من الأعمال الفنية الغنائية، والموسيقية، والمسرحية الراقية. المستوحاة من عناصر وسمات الثقافة الوطنية الجزائرية، بكل ما يميزها من ثراء وتنوع. بالإضافة إلى روائع الأعمال الفنية العربية والعالمية في كل الأنواع والأصناف التعبيرية.

جدير بالذكر أنن سيتم الإعلان عن الإنطلاقة الرسمية لبث هذه القناة الإذاعية، خلال الاحتفالية الرمزية التي ستقام هذا الأربعاء، بنادي عيسى مسعودي.

وهذا بداية من الساعة الثالثة زوالا (15:00سا)، تحت إشراف وزير الاتصال وبحضور وزيرة الثقافة والفنون ومسؤولي عديد المؤسسات الإعلامية والثقافية وأسماء معروفة من الوسطين الفني والإعلامي.