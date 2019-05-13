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الإرهابيان “أمكوش” و”الخطاب” يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بعين قزام

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الإرهابيان “أمكوش” و”الخطاب” يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بعين قزام
بقلم موسى.ب

سلم الإرهابيان “أمكوش” و”الخطاب” نفسيهما للسلطات العسكرية اليوم، بعين قزام بالمنطقة العسكرية السادسة، وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني.

في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابيان نفسيهما، اليوم 13 ماي 2019، للسلطات العسكرية

وذلك بالقطاع العملياتي لعين قزام المنطقة العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بكل من “أماكاشو أحمد” المدعو “أمكشو”

و”أوانزق بوعمامة” المدعو”الخطاب”، اللّذان التحقا بالجماعات الإرهابية سنتي 2011 و2015 على التوالي، حيث كان بحوزتهما مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف

وبندقية قناصة من نوعMAS-G3 وخمسة مخازن ذخيرة و89 طلقة من مختلف العيارات.


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