الإرهابيان المكنيان “أبو جعفر” و “الشريف” يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بأدرار وان قزام

سلم الإرهابيان المسميان على التوالي “ع.ع” المكنى “أبو جعفر” و “ح ش” المكنى “الشريف”، نفسيهما للسلطات العسكرية بكل من أدرار وان قزام.

وحسب حصيلة وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 26 نوفمبر إلى 02 ديسمبر 2025. سلم الارهابيان المسميان على التوالي “ع.ع” المكنى “أبو جعفر” و “ح ش” المكنى “الشريف”. نفسيهما للسلطات العسكرية بكل من أدرار وان قزام، وبحوزتهما بندقية رشاشة و03 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما تمكنت مفارز للجيش الوطني من توقيف 4 عناصر دعم للجماعات الارهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

