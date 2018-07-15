الإرهابي “أبوزو” يسلم نفسه للسلطات العسكرية في أدرار

وكان بحوزة “أبوزو” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017، ديكتاريوف وشريطي ذخيرة.
تشهد ولاية معسكر وبلدياتها تأخرا كبيرا وملحوظا في إنجازات مشاريع سكنات عدل2، حيث تعد بلديتي السيق والمحمدية أكثر المنطقتين تأخرا في الإنجاز
ورغم تغيير الشركة الصينية…
اقتحم مجهولون مقر بلدية ثليجان بولاية تبسة، واستولوا على بطاقات رمادية ورخص سياقة وأختام رسمية.
وقد استهدفت العملية الخزانة الحديدية المصفحة التي كانت تحتوي على الأشياء التي…
تمكنت شرطة الحدود بمعبر بتيتة من توقيف متهم إرتكب جريمة قتل في ولاية خنشلة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى "النهار"، أن آلية تعميم نشرية البحث وتطور القارئ…
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