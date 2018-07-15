الإرهابي “أبوزو” يسلم نفسه للسلطات العسكرية في أدرار

سلّم الإرهابي “أبوزو سيدي عمر” نفسه، اليوم الأحد، للسلطات العسكرية في أدرار.

وكان بحوزة “أبوزو” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017، ديكتاريوف وشريطي ذخيرة.