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الإرهابي “أبوزو” يسلم نفسه للسلطات العسكرية في أدرار

أخبار الجزائر
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الإرهابي “أبوزو” يسلم نفسه للسلطات العسكرية في أدرار
بقلم أسماء.ع

سلّم الإرهابي “أبوزو سيدي عمر” نفسه، اليوم الأحد، للسلطات العسكرية في أدرار.

وكان بحوزة “أبوزو” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017، ديكتاريوف وشريطي ذخيرة.


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