الإرهابي ” أبو حمزة” يسلّم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

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الإرهابي ” أبو حمزة” يسلّم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست
بقلم نسرين محفوف

سّلم، اليوم السبت، إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوءين.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، يتعلق الأمر بالمسمى “بربوشي وناني” المدعو “أبو حمزة”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.

من جانب آخر، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وعين قزام، ثلاثة منقبين عن الذهب.

كما ضبطت مركبة رباعية الدفع، وثمانية دراجات نارية ومعدات تفجير و5 مولدات كهربائية.

وخمس مطارق ضغط و5 أجهزة كشف عن المعادن ونصف طن من المواد الغذائية.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بتمنراست 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.


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