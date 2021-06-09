الإرهابي “ابو الدحداح” أمام محكمة الدار البيضاء لافراغ أمر بالقبض والسماع اليه مجددا

قدمت مصالح الدرك الوطني صبيحة اليوم الأربعاء، الإرهابي “رزقان احسن” المكنى “جليبيب ابو الدحداح” الملقى عليه مؤخرا، من قبل مصالح الأمن أمام محكمة الدار البيضاء للسماع إليه وإفراغ الأمر بالقبض.

وشوهد المتهم “أبو الدحداح” وهو يرتدي قميص ابيض، مكبل اليدين يقتاد من قبل رجال الدرك الوطني، إلى مكتب رئيس محكمة الجنايات لأجل السماع إليه ، في إطار التحقيق في القضية المطروحة امام هيئة المحكمة والتي تم تأجيلها إلى غاية آخر دورة، أواخر شهر جوان الجاري.

وقالت مصادر موثوقة التي اوردت المعلومة لـ”ـلنهار اونلاين”، أن المتهم ابو الدحداح، تم استخراجه من المؤسسة العقابية بالقليعة، لأجل إفراغ أمر بالقبض الجسدي الصادر في حقه، والسماع اليه ،بعد تبيلغه بقرار الإحالة ،بخصوص القضية المتابع لأجلها.

يستخلص من وقائع قضية الحال،أنه بناء على محضر التحريات الأولية، المنجز من قبل الضبطية القضائية فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية بأمن ولاية تيزي وزو.

أنه بتاريخ 18 جوان 2017، في حدود الساعة السابعة مساء، تمكنت فرقة البحث والتحري لامن ولاية تيزي وزو ،التي كانت مرفقة بعناصر من قوات الجيش الوطني الشعبي، بعد عملية الترصد والاستغلال الميداني من محاصرة إرهابيين كانوا متواجدين بمدجلة بقرية “هندو” منطقة عزازقة، وبعد انذارهما بضرورة الاستسلام ،تم إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما أسلحة حربية.

وبعد التحري بخصوص هويتهما تبين أنهما المبحوث عنهما، كل من “عباس لوناس” المكنى “سلمان” و”ولزول اسماعيل” المكنى “جلابيب”.