الإرهابي المدعو “أبو أيمن ثابت” يسلم نفسه رفقة ثلاث عائلات مكونة من 12 فردا

سلّم، اليوم الخميس، إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بسكيكدة، رفقة ثلاث عائلات مكونة من 12 فردا.

وحسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني، يتعلق الأمر بالإرهابي فيلالي بلال، المدعو “أبو أيمن ثابت”.

بالإضافة لعائلته المتكونة من زوجته وأبنائهما الخمسة، ولدان وثلاث بنات، بالإضافة إلى عائلتي إرهابيين كان قد تم القضاء عليهما في عمليات سابقة.

وحسب البيان، الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإجرامية سنة 1998، كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاث مخازن ذخيرة مملوءة.

وفي سياق متصل، سلّم إرهابيان آخران نفسيهما، للسلطات العسكرية بجانت بالناحية العسكرية الرابعة.

ويتعلق الأمر بكل من”نايلي عصمان”، و”طرمون علي” المكنى “فارس”.

وكان بحوزتهما مسدسان رشاشان من نوع كلاشنيكوف وستة مخازن ذخيرة مملوءة.

من جهة أخرى، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتمشيط قرب بني فضالة بباتنة، 17 مخبأ للجماعات الإرهابية.

بالإضافة لخمس قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير مختلفة بالإضافة إلى ألبسة وأغطية.

واوردت وزارة الدفاع أن هذه النتائج النوعية، تؤكد من جديد على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.

قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة في كامل أرجاء البلاد.