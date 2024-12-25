الإرهابي المدعو “أبو البراء” يسلم نفسه ببرج باجي مختار

سلّم الإرهابي المسمى “رقادي سيد أحمد” المدعو “أبو البراء” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، وبحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف و(04) قذائف هاون 82 ملم وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 ديسمبر 2024. عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وأشار البيان أن الإرهابي المسمى “رقادي سيد أحمد” المدعو “أبو البراء” سلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار. وبحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف و(04) قذائف هاون 82 ملم وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

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