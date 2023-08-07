الإرهابي المدعو “بن خية إياد” يسلم نفسه إلى السلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سلّم الإرهابي المدعو “بن خية إياد” المكنى “عبد القهار “، أمس الأحد، نفسه إلى السلطات العسكرية ببرج باجي مختار. حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه، “في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لمصالح الأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، سلّم يوم أمس، الأحد 06 أوت 2023، الإرهابي المدعو “بن خية إياد” المكنى “عبد القهار”، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.”

ووفقا للمصدر نفسه، فإن الإرهابي الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2016، كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف، مخزن وكمية من الذخيرة.

وتأتي هذه العملية لتُعزز سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات وأفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

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